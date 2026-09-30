Электросамокаты могут запретить до 16 лет в России

Следственный комитет России выступил за полный запрет использования электросамокатов детьми до 16 лет. Для остальных пользователей СК предложил ввести обязательное получение прав для управления СИМ, а еще правоохранители хотят полностью запретить езду на электросамокатах по тротуарам и любым пешеходным зонам.

Такие строгие ограничения аргументируют статистикой, в том числе количеством летальных аварии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.