Задержание в Турции владельца Anex Tour Кочкара не повлияло на работу компании в России

Задержание в Турции владельца Anex Tour Нешета Кочкара не повлияло на работу компании в России. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии.

Ранее зарубежные СМИ писали, что Кочкар оказался среди задержанных в рамках расследования прокуратуры Антальи, связанного с наркотиками и организацией проституции.

Как подобные негативные события влияют на туристический рынок? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.