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27 сентября, 08:00

Город

Экологические экскурсии проходят в парках столицы

Экологические экскурсии проходят в парках столицы

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Экологические экскурсии проходят в парках столицы. На лекциях, прогулках и мастер-классах москвичи могут узнать о растениях и животных, обитающих на той или иной территории.

В некоторых московских парках установлены специальные автоматы для кормления уток и белок. Всего парки Москвы объединяют более 50 парковых территорий, которые стали точками притяжения для спорта, культуры, семейного досуга и единения с природой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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