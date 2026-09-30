Восьмой сезон акселератора "Фабрика видеоигр" стартовал в столице. Подать заявку могут как жители Москвы, так и других регионов.

Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, заполнить онлайн-форму можно до 19 октября на официальном сайте. В этом году программа состоит из нескольких блоков, которые учитывают разный уровень участников. Например, новичкам помогут определиться с концепцией и создать первый прототип.

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