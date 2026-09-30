В РСТ заявили, что задержание владельца Anex Tour не влияет на работу компании в РФ

Задержание в Турции владельца Anex Tour не влияет на работу компании в России. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

Ранее зарубежные СМИ писали, что Нешет Кочкар оказался среди задержанных в рамках расследования прокуратуры Антальи, связанного с наркотиками и организацией проституции. Всего прокуратура выдала ордера на задержание 20 человек.

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