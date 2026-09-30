Американский велосипедист привлек внимание пользователей своим внешним видом

Видео с американским спортсменом Брэндоном Макналти стало распространяться в интернете после его победы на чемпионате мира по спорту в Канаде. Пользователей заинтересовал не столько спортивный результат, сколько внешний вид спортсмена.

Макналти 28 лет, однако в комментариях в соцсетях пользователи отмечают, что он выглядит значительно старше своего возраста.

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