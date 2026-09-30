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30 сентября, 07:15

Туризм

Стоимость испанской визы для россиян превысила 10 тысяч рублей

Стоимость испанской визы для россиян превысила 10 тысяч рублей

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Испанская виза для россиян подорожала и теперь стоит больше 10 000 рублей. Визовый сбор составляет 8 840 рублей, сервисный сбор – 1 444 рубля. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.

Запись на подачу документов в Москве на первую половину октября должна открыться в ближайшее время. По данным АТОР, шенгенскую визу после подачи документов выдадут примерно через месяц, поэтому получить ее до Нового года еще можно успеть.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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