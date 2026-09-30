Новые дорожные камеры в Москве будут фиксировать более 50 нарушений ПДД

Новые дорожные камеры в Москве со следующего года будут фиксировать более 50 нарушений ПДД.

Комплексы "Азимут 5" с искусственным интеллектом будут выявлять непристегнутый ремень, использование телефона за рулем, отсутствие мотошлема, непредоставление преимущества пешеходу на переходе, а также езду без ближнего света или дневных ходовых огней.

Камеры прошлого поколения одновременно фиксируют 12 видов нарушений и 51 состав нарушений.

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