Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 августа, 11:30

Город

В Донецке силами московских специалистов отремонтировали около 2 тысяч зданий

В Донецке силами московских специалистов отремонтировали около 2 тысяч зданий

Более 5 тысяч лифтов заменят в Москве в этом году

Ночному маршруту Москвы исполнилось 13 лет

Собянин рассказал о развитии маршрутной сети в малых поселениях ТиНАО

В Москве новая рабочая неделя начнется с жары

В аэропорту Внуково задерживаются внутренние и международные рейсы

Аэропорт Домодедово отправляет рейсы по согласованию

Столичный фитнес-клуб закрылся после продажи абонементов

Зрители Москвы 24 могут прислать фото и видео в чат-бот

"Новости дня": на Болотниковской и Новочеремушкинской улицах появились выделенные полосы

С 2022 года Москва восстанавливает инфраструктуру Донецка. За это время рабочие отремонтировали около 2 тысяч зданий, более 660 километров труб и почти 900 тысяч квадратных метров дорог.

Московские коммунальные бригады работают в Донецке постоянно. Они ремонтируют и обновляют инженерные сети, готовят город к зиме и поддерживают его в отопительный сезон.

В прошлом году завершили реконструкцию центра для молодежи. За 11 месяцев на месте бывшего торгового центра создали современное пространство для обучения, творчества, спорта и досуга.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городрегионывидеоСтанислав Кулик

Новый челлендж зумеров шокировал соцсети

Дети едят стиральный порошок на камеру

Читать
закрыть

Как работает женская интуиция?

Женщины действительно обладают более высокой эмоциональной чувствительностью и реактивностью

У представительниц женского пола межполушарные связи развиты сильнее

Читать
закрыть

Чем заняться в Москве в последние выходные лета?

Фестиваль искусств "Горький +" будет собирать гостей в Парке Горького

Желающие могут посетить необычные занятия по пилатесу с использованием светодиодных LED-масок

Читать
закрыть

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика