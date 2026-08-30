В Донецке силами московских специалистов отремонтировали около 2 тысяч зданий

С 2022 года Москва восстанавливает инфраструктуру Донецка. За это время рабочие отремонтировали около 2 тысяч зданий, более 660 километров труб и почти 900 тысяч квадратных метров дорог.

Московские коммунальные бригады работают в Донецке постоянно. Они ремонтируют и обновляют инженерные сети, готовят город к зиме и поддерживают его в отопительный сезон.

В прошлом году завершили реконструкцию центра для молодежи. За 11 месяцев на месте бывшего торгового центра создали современное пространство для обучения, творчества, спорта и досуга.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.