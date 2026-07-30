Садовое кольцо перекроют 1 августа из-за велофестиваля

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30 июля, 22:45

Спорт

IIHF не допустила российскую сборную к участию в ЧМ-2027

IIHF не допустила российскую сборную к участию в ЧМ-2027

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Садовое кольцо закроют для проведения ночного велофестиваля и велогонки 1 августа

Международная федерация хоккея (IIHF) не допустила российскую сборную к участию в ЧМ-2027. Это уже шестой подряд турнир без России, и сроки возможного возвращения команды пока неясны. Федерация хоккея России заявила, что будет обжаловать это решение.

UEFA и 55 национальных федераций, включая Россию, пригрозили бойкотировать чемпионат мира 2030 года, если FIFA передаст права на его проведение коммерческой структуре, связанной с окружением президента США Дональда Трампа.

Организация World Boxing разрешила российским боксерам всех возрастов выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и с гимном, включая турниры олимпийского цикла.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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