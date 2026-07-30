Туроператоры готовы переселить туристов в случае ухудшения пожаров в Турции

В Турции продолжаются лесные пожары, особенно сильные в районах Кумлуджи и Сейдикемера, где огонь подошел к жилым домам и людям пришлось эвакуироваться. Курортные зоны пока не затронуты, но в некоторых местах отдыхающие чувствуют запах дыма и видят смог.

Российские туристы продолжают бронировать отели и ездить на экскурсии, маршруты корректируют, обходя опасные районы. На тушении работают два российских самолета Бе-200, а туроператоры готовы переселять туристов в случае ухудшения ситуации.

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