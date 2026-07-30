Основателя Telegram Павла Дурова внесли в перечень террористов и экстремистов. Ему предъявлено обвинение в содействии терроризму, идет процедура объявления в международный розыск.

По данным ФСБ, администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, которые украинские спецслужбы используют для вербовки. Через мессенджер на территории России совершено более 150 тысяч преступлений.

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