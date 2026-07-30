Бывший бизнес-партнер Лерчек дал показания в суде

Бывший бизнес-партнер блогера Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина) дал показания в суде. Процесс по делу возобновили, материалы рассматривают с самого начала.

Адвокат Максим Блинов заявил, что если будет установлено, что у Лерчек нет заболевания, она будет рассматриваться по общим основаниям. По его словам, врачей могут привлечь к ответственности, если выяснится, что они выдали незаконное заключение.

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