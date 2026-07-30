Депутат ГД Милонов заявил, что проверка данных нянь поможет снизить риски для родителей

Верификация нянь через портал "Госуслуги" позволит родителям получить более объективную картину о потенциальном сотруднике, считает автор инициативы, зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

По его словам, такая проверка поможет подтвердить личность специалиста, наличие документов, санитарной книжки и образования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.