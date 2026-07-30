Садовое кольцо перекроют 1 августа из-за велофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июля, 16:30

Политика

Депутат ГД Милонов заявил, что проверка данных нянь поможет снизить риски для родителей

Депутат ГД Милонов заявил, что проверка данных нянь поможет снизить риски для родителей

Депутат Милонов объяснил, зачем нужна верификация нянь на "Госуслугах"

Армия России заняла населенные пункты Красноярское и Юрченково

Российские войска взяли под контроль два села в ДНР и Сумской области

В Госдуме предложили обязать нянь подтверждать личность через портал "Госуслуги"

Армия России нанесла массированный удар по объектам на Украине

США совершили серию новых ударов по территории Ирана в ночь на 30 июля

Москвичи стали дольше ждать запчасти для машин из-за рубежа

Новости мира: союзники США отказались патрулировать Ормузский пролив до прекращения огня

Российские войска взяли под контроль село Красный Кут в ДНР

Верификация нянь через портал "Госуслуги" позволит родителям получить более объективную картину о потенциальном сотруднике, считает автор инициативы, зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

По его словам, такая проверка поможет подтвердить личность специалиста, наличие документов, санитарной книжки и образования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикаобществовидеоНаталия ШкодаРоман Карлов

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

Необычные рецепты закруток на зиму

В конце июля начинается сезон консервации: огурцы, помидоры, грибы – все идет в ход

Как не допустить фатальных ошибок при консервации?

Читать
закрыть

Россиян начали штрафовать за показ значков запрещенных соцсетей

Под санкции подпадают не только блогеры, но и предприниматели, курьеры, владельцы магазинов и даже образовательные учреждения

Читать
закрыть

Почему москвичи переходят на оптовые закупки на рынках

Эксперты предупреждают, что такой подход требует рациональности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика