Роспотребнадзор поможет обманутым клиентам фитнес-клуба на Беломорской улице

Роспотребнадзор поможет обманутым клиентам столичного фитнес-клуба на Беломорской улице подготовить коллективный иск. Для этого пострадавшим необходимо обратиться в территориальный отдел с письменным заявлением или подать обращение через официальный сайт в разделе "Прием обращений граждан".

Новый спортивный клуб должен был открыться в июне, однако до сих пор этого не произошло, а средства клиентам не вернули. Стоимость абонементов составляла от 50 до 70 тысяч рублей.

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