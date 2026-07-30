Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

За 5 лет на востоке столицы возвели 17 зданий школ и детских садов более чем на 3,8 тысячи мест. В районе Метрогородок специалисты заканчивают строительство детского сада с бассейном. Фасады здания выполнены с применением вентилируемой системы, которая обеспечит эстетику и долговечность.

"Развитие улично-дорожной инфраструктуры и повышение связности между районами – одни из приоритетных направлений развития столицы. В течение первых 6 месяцев 2026 года город выделил земельные участки площадью более 203 гектаров для 129 проектов. В 11 административных округах будут построены и реконструированы магистральные улицы, надземные пешеходные переходы, путепроводы, мосты и другие важные элементы инфраструктуры", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В Троицком административном округе строят спорткомплекс с площадками для разных видов спорта и скалодромом. Вход здания выделят эффектным волнообразным навесом, а фасад украсят объемные изображения на тему спорта.