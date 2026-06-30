ISU допустил российских фигуристов к соревнованиям в нейтральном статусе

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях по фигурному катанию, шорт-треку и конькобежному спорту, но только в нейтральном статусе – без флага, гимна и национальной формы.

Для того чтобы получить допуск, атлеты должны соответствовать определенным критериям, включая отсутствие службы в армии или участия в боевых действиях.

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