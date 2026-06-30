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Новости

30 июня, 21:15

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Новости Москвы: в ГКБ Буянова начали благоустройство территории и внутренних помещений

Новости Москвы: в ГКБ Буянова начали благоустройство территории и внутренних помещений

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 30 июня

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В главном корпусе флагманского центра городской клинической больницы имени Валентина Буянова начались масштабные работы по созданию комфортной среды для пациентов, медперсонала и посетителей. В порядок приводят не только внутренние помещения, но и прилегающую территорию. Там появятся навигационные стенды, благоустроенные пешеходные дорожки и зоны для отдыха.

На западе Москвы началось комплексное благоустройство Большой Филевской улицы: меняют асфальт, высаживают деревья, проектируют зоны для прогулок и спорта. В рамках программы капремонта жилого фонда обновляют дом в стиле советского неоклассицизма. Проект создали в несколько этапов с учетом исторической ценности здания.

В центре столицы возле станции метро "Третьяковская" открылась бесплатная площадка для падела – одной из самых модных игр. Другие площадки находятся возле станций "Баррикадная" и "Римская", они оборудованы инвентарем и раздевалками. Чтобы поиграть, нужно заранее забронировать слот, плата за использование не взимается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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