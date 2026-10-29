В поездах МЦД проверили системы обогрева перед морозами

В поездах МЦД перед наступлением холодов проверили электрооборудование, системы отопления салонов и обогрева лобовых стекол. Также специалисты перенастроили климатические установки и проверили работу раздвижных дверей. Об этом рассказал начальник департамента подвижного состава ЦППК Андрей Кадушкин.

По его словам, для обслуживания поездов подготовили запас смазочных материалов, в том числе для обработки ходовых частей. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.