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21 октября, 22:30

Транспорт

Более 30 электросудов готовят в Москве к предстоящей зиме

Более 30 электросудов готовят в Москве к предстоящей зиме

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Речные электросуда в Москве начали готовить к зиме

В Москве к зимнему сезону готовят 31 электросудно и 25 плавучих причалов. На судах проверяют системы отопления, климат-контроля, водоснабжения и управления дверями. Также специалисты осматривают корпуса и устраняют возможные повреждения.

Зимой электросуда продолжат работать ежедневно с 07:00 до 23:00. Они рассчитаны на движение по битому льду толщиной до 20 сантиметров, а прокладывать путь по реке будут четыре ледокола.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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