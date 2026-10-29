Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Пять регионов России запустили собственные проекты по примеру московского симуляционного центра обучения навыкам профессионального ухода. В нем специалистов социальной сферы и обычных горожан учат оказывать помощь пожилым и маломобильным людям. Сейчас проекты работают в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Башкирии, Краснодарском крае, Дагестане и Бурятии.

"Стартовал прием заявок на XXIII премию Москвы в области медицины. Сегодня многие новые медицинские решения создаются специалистами городской системы здравоохранения. Премия позволяет отметить тех, кому удалось превратить научную идею и профессиональный опыт в работающую технологию или методику. Ежегодно она вручается авторским коллективам, разработавшим и внедрившим в практику московской медицины уникальные клинические и управленческие решения. Конкурс объединяет врачей, ученых и организаторов здравоохранения. Подать заявку можно до 5 ноября включительно", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В колледжах подготовили более 300 мероприятий, где школьников познакомят с востребованными профессиями. Самая насыщенная программа ждет гостей на 11 флагманских площадках: квесты, лектории и встречи с работодателями.