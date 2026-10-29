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29 октября, 14:30

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Новости градостроительного комплекса Москвы

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В Мнёвниковской пойме дали старт строительству нового здания Большого Московского цирка общей площадью 82,2 тысячи квадратных метров. Его особенностью станет арена с 11 вариантами трансформации – от манежа для конных выступлений до водных и мультимедийных шоу. Завершить строительство нового здания Большого Московского цирка планируется в 2029 году.

"Завершается устройство котлована Национального центра "Россия". Для оптимизации сроков реализации проекта строительство ведется параллельно на разных участках: одновременно выполняется разработка котлована и бетонирование фундаментной плиты. Сейчас выбрано свыше 650 тысяч кубометров грунта – около 97% от общего объема. Для обеспечения безопасности применяется комплекс специальных мероприятий, включая устройство "стены в грунте". Всего на объекте задействованы более 600 специалистов и 127 единиц техники", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Продолжается масштабная реконструкция "Олимпийского". В главном здании откроется первый в мире концертный комплекс на 12 тысяч зрителей. Всего в "Олимпийском" будет больше 100 площадок и 40 видов спорта. Завершить основные работы планируют в 2027 году.

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