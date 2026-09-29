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29 сентября, 19:40

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Модную коллекцию "Мой Пушкин" представили в Москве

Модную коллекцию "Мой Пушкин" представили в Москве

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…И дам обдуманный наряд: в столице прошел премьерный показ оригинальной коллекции "Мой Пушкин". Шоу состоялось в рамках Московской недели моды.

Новая линейка женской одежды создана при поддержке Государственного музея А. С. Пушкина. Рисунки и рукописные тексты поэта превратились в принты для платьев, блуз, брючных костюмов и трикотажа ручной вязки. Знаменитый беглый почерк классика переосмыслен как элемент современности – в аксессуарах и отделке он плавно переходит в бахрому и кружево.

О том, как создавалась коллекция, узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.

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