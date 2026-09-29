29 сентября, 19:15Общество
Адвокат рассказал, как привлечь к ответственности портящих имущество в домах подростков
Жителям ЖК в Москве, где подростки портят имущество, стоит подать заявление в департамент информационных технологий Москвы о том, что необходимо сохранить для полиции эти видеозаписи на ЖК и ближайших зданиях. Об этом рассказал адвокат Всеволод Свобода.
Он также отметил, что переговоры с родителями подростков и разговоры не помогут. По его словам, поможет только возбуждение уголовного дела.
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