Путин провел встречу с представителями власти Республики Сербской

Владимир Путин провел встречу с председателем правительства Республики Сербской Боснии и Герцеговины Саво Миничем, а также с главой правящей в республике партии "Союз независимых социал-демократов" Милорадом Додиком.

Президент пожелал правящей коалиции успехов на предстоящих выборах. Также российский лидер заявил о востребованности более справедливого отношения к сербскому народу для обеспечения стабильности на Балканах после распада Югославии.

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