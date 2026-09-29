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29 сентября, 18:30

Политика

Путин провел встречу с представителями власти Республики Сербской

Путин провел встречу с представителями власти Республики Сербской

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Владимир Путин провел встречу с председателем правительства Республики Сербской Боснии и Герцеговины Саво Миничем, а также с главой правящей в республике партии "Союз независимых социал-демократов" Милорадом Додиком.

Президент пожелал правящей коалиции успехов на предстоящих выборах. Также российский лидер заявил о востребованности более справедливого отношения к сербскому народу для обеспечения стабильности на Балканах после распада Югославии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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