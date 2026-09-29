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29 сентября, 14:45

Политика

Песков заявил, что решения по активам иностранных компаний вызваны позицией Запада

Песков заявил, что решения по активам иностранных компаний вызваны позицией Запада

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Решения по активам западных компаний, переданным во внешнее управление, принимались с учетом недружественной позиции Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, процесс внешнего управления является обратимым. При этом сейчас предпосылок для этого нет. Песков отметил, что российская сторона не видит "здравых голосов" в пользу диалога и исправления ситуации.

17 сентября Владимир Путин передал во временное управление российские активы ряда зарубежных компаний, в том числе швейцарского производителя продуктов питания Nestle и других. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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