Вылет задержанного рейса Москва – Анталья из Внуково перенесли на 15:30

Вылет рейса Москва – Анталья, который откладывают уже 12 часов, перенесли на 15:30. Об этом говорится на электронном табло аэропорта Внуково.

По словам пассажиров, время менялось более 10 раз. Дело в том, что самолет сломался и чинят еще прямо на летном поле, а когда будет другой борт, неизвестно. Пассажирам пришлось забирать багаж, заново регистрироваться на свой рейс и проходить паспортный контроль. Сейчас они находятся в зоне ожидания.

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