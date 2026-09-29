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29 сентября, 11:15

Транспорт

Движение по набережным ограничат в Москве 3 и 4 октября

Движение по набережным ограничат в Москве 3 и 4 октября

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Движение в центре и на западе Москвы ограничат 3 и 4 октября из-за полумарафона "Моя столица". С 09:00 30 сентября закроют Университетскую площадь от Университетского проспекта до улицы Косыгина, а также участок возле парковочного кармана на пересечении с улицей Косыгина.

3 октября ограничения расширят сначала до проспекта Вернадского, а затем до Мичуринского проспекта. Основные перекрытия запланированы на 4 октября. С 08:00 до 12:00 нельзя будет проехать по Бережковской набережной от Воробьевского шоссе до Бородинского моста в его сторону, а также по боковому проезду Бородинского моста в сторону центра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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