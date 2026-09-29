Конфедерация практической стрельбы разрешила россиянам выступать под флагом страны

Международная конфедерация практической стрельбы разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях под флагами своих стран. Решение вступит в силу с 1 января 2027 года, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев.

Лионель Месси забил гол со штрафного в матче Главной футбольной лиги с "Коламбус Крю". Нападающий отправил мяч в ворота с практически невозможного угла. Однако это не помогло "Интер Майами" избежать поражения, команда Месси проиграла со счетом 1:2.

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