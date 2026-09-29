Москвичи могут посетить занятия по баскетболу и настольному теннису 29 сентября

Бесплатные тренировки по проекту "Мой спортивный район" пройдут 29 сентября на дворовых и парковых площадках Москвы. В 19:00 горожане смогут посетить занятия по баскетболу и настольному теннису.

Также москвичам доступны различные спортивные секции. В водноспортивном комплексе "Буревестник" пройдет тренировка по рафтингу, а в спорткомплексе "Речной" состоится занятие по футболу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.