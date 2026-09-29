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29 сентября, 07:15

Туризм

Таиланд упростит въезд для туристов с 1 октября

Таиланд упростит въезд для туристов с 1 октября

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С 1 октября Таиланд упростит въезд для туристов из Москвы и других городов России. В стране заработает мобильное приложение, в котором вместо бумажной анкеты можно будет заполнить цифровую карту прибытия.

Пользователи смогут создать профиль, отсканировать паспорт, добавить данные родных и обновить информацию для будущих поездок. В иммиграционной службе Таиланда рассчитывают, что нововведение ускорит контроль.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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