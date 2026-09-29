Таиланд упростит въезд для туристов с 1 октября

С 1 октября Таиланд упростит въезд для туристов из Москвы и других городов России. В стране заработает мобильное приложение, в котором вместо бумажной анкеты можно будет заполнить цифровую карту прибытия.

Пользователи смогут создать профиль, отсканировать паспорт, добавить данные родных и обновить информацию для будущих поездок. В иммиграционной службе Таиланда рассчитывают, что нововведение ускорит контроль.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.