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29 августа, 21:40

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Фестиваль "Смысл-фест" прошел в парке "Музеон"

Фестиваль "Смысл-фест" прошел в парке "Музеон"

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Спорт, музыка, любовь: 29 августа в парке "Музеон" прошел фестиваль "Смысл-фест". Он объединил в себе функциональные тренировки под музыкальное сопровождение и быстрые знакомства.

На территории парка развернулось несколько тематических площадок. На главной сцене каждый час проходили групповые тренировки для развития силы, выносливости, баланса и координации. Наставниками были популярные фитнес-блогеры, спортсмены и телеведущие.

На площадке "Арена героев" гостей ждали короткие испытания по приседаниям, отжиманиям и даже стойке на голове. Их провели известные спортивные комментаторы, а также участники шоу "Титаны".

Особенностью праздника стали новые знакомства: на входе каждый участник получал специальный идентификационный стикер, который помогал расширить круг общения или найти партнеров для совместных занятий.

Ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева на себе попробовала главные активности фестиваля, а также пообщалась с его участниками и звездными гостями.

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