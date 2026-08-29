Реконструкция улично-дорожной сети идет возле "Москва-сити"

Возле "Москва-Сити" реконструируют улично-дорожную сеть. Над Шмитовским проездом строится новый путепровод. В рамках проекта в этом районе возведут и обновят 3 километра дорог.

Перед началом учебного года на дорогах Москвы обновили более 10 тысяч знаков "Осторожно, дети!". Они появились возле школ, детских садов, культурно-досуговых центров, библиотек и спортивных комплексов.

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