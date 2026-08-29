Новости мира: пожары в Европе обошлись странам Евросоюза более чем в 3 млрд евро

Пожары в Европе обошлись странам Евросоюза более чем в 3 миллиарда евро. За первые два месяца пожароопасного сезона сгорело почти 500 тысяч гектаров. Леса, которые удалось сохранить от огня, страдают от засухи. Ослабленные деревья атакуют короеды. В июне температура там поднималась выше 40 градусов. Этот месяц стал самым жарким за всю историю наблюдений

В Непале спасатели продолжают поисковые работы и оказывают помощь пострадавшим после наводнения. Число погибших возросло до 626, около 2,5 тысячи человек числятся пропавшими без вести, среди них 163 иностранца. Власти говорят, что стране потребуется до 5 миллиардов долларов на восстановление. Стихия повредила дома, дороги, мосты, больницы, школы и гидроэлектростанции.

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