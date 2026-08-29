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29 августа, 09:15

Шоу-бизнес

Более 70 тысяч человек собрал концерт Басты и Гуфа в "Лужниках"

Более 70 тысяч человек собрал концерт Басты и Гуфа в "Лужниках"

Концерт Басты и Гуфа состоялся в "Лужниках"

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Более 70 тысяч человек собрал концерт Басты и Гуфа в Лужниках. В районе спорткомплекса продолжают действовать ограничения движения которые продлятся до 30 августа.

Концерт запомнился зрителям неожиданным сюрпризом. На сцену вместе с рэперами вышел хоккеист Александр Овечкин. Спортсмен вместе с артистами исполнил один из популярных треков Басты "Моя игра" и признался в любви супруге.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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