29 июля, 23:15Экономика
Россияне заключили более 200 тысяч сделок по покупке жилья без кредита
За первое полугодие 2026 года россияне заключили более 200 тысяч сделок по покупке жилья без привлечения кредита. Самый заметный рост – на рынке новостроек, где количество таких покупок увеличилось почти на 64%. Чаще всего за собственные средства приобретают готовые квартиры – на них пришлось более 60% покупок.
В России начал действовать ГОСТ, устанавливающий единые требования к внешнему оформлению легковых такси. В числе обязательных элементов – оранжевый фонарь на крыше, дублирование госномера крупным шрифтом на передних дверях и шашечки на боковых поверхностях кузова и опознавательном фонаре.
Роспотребнадзор подготовил обновленные санитарные правила для содержания дворов и общественных территорий, в которых подробно прописаны требования к обустройству и обслуживанию контейнерных площадок. Документ направлен на повышение чистоты и порядка в жилых зонах.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.