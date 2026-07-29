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29 июля, 23:15

Экономика

Россияне заключили более 200 тысяч сделок по покупке жилья без кредита

Россияне заключили более 200 тысяч сделок по покупке жилья без кредита

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За первое полугодие 2026 года россияне заключили более 200 тысяч сделок по покупке жилья без привлечения кредита. Самый заметный рост – на рынке новостроек, где количество таких покупок увеличилось почти на 64%. Чаще всего за собственные средства приобретают готовые квартиры – на них пришлось более 60% покупок.

В России начал действовать ГОСТ, устанавливающий единые требования к внешнему оформлению легковых такси. В числе обязательных элементов – оранжевый фонарь на крыше, дублирование госномера крупным шрифтом на передних дверях и шашечки на боковых поверхностях кузова и опознавательном фонаре.

Роспотребнадзор подготовил обновленные санитарные правила для содержания дворов и общественных территорий, в которых подробно прописаны требования к обустройству и обслуживанию контейнерных площадок. Документ направлен на повышение чистоты и порядка в жилых зонах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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