Адвокат назвала экстрадицию Павла Дурова в Россию маловероятной

Экстрадиция Павла Дурова в Россию маловероятна, считает адвокат Людмила Айвар. По ее словам, основатель Telegram также является гражданином Франции и ОАЭ, а эти страны, как правило, не выдают своих граждан другим государствам.

При этом расследование уголовного дела может продолжиться. Следствие вправе обратиться в суд с ходатайством о заочном избрании меры пресечения. После объявления обвиняемого в розыск производство по делу могут приостановить.

Если Дуров не вернется в Россию, дело в дальнейшем может быть рассмотрено судом заочно, отметила адвокат. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.