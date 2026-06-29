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29 июня, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 29 июня

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 29 июня

Рекордное число выпускников получили красные дипломы в МГУ

Школьница из Москвы, набравшая 500 баллов на ЕГЭ, планирует поступить в МГУ или Физтех

Учительница школьницы с 500 баллами на ЕГЭ рассказала о подготовке к экзамену

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"Москва. Итоги недели с Дмитрием Щугоревым": школьница набрала 500 баллов на ЕГЭ

Московская школьница Екатерина Малкова набрала максимальные 500 баллов на ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, информатике, химии и физике – это абсолютный рекорд за 25-летнюю историю экзамена. Она училась по инженерному профилю, имеет красный аттестат и две золотые медали.

На Белорусском вокзале дали старт 67-му трудовому сезону студотрядов, в котором участвуют 15 тысяч человек со всей страны. Студенты будут работать проводниками, дежурными по залу, официантами в вагонах-ресторанах, а также примут участие в строительстве высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

У Главного здания МГУ прошел выпускной, собравший более 14 тысяч студентов, из которых около 5 тысяч получили красные дипломы – это рекордное число отличников за всю историю университета. Ректор Виктор Садовничий поздравил выпускников и отметил, что среди них будет много выдающихся людей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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