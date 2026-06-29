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29 июня, 07:45

Мэр Москвы

Собянин поздравил московскую школьницу со сдачей ЕГЭ на 500 баллов

Собянин поздравил московскую школьницу со сдачей ЕГЭ на 500 баллов

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Московская школьница установила абсолютный рекорд ЕГЭ, набрав 500 баллов по пяти предметам. Екатерина Малкова безупречно выполнила задания по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. Отличницу в мессенджере MAX поздравил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что результат выпускницы школы № 1409 стал первым подобным достижением за 25-летнюю историю ЕГЭ. Школьница с 5-го по 9-й класс училась в математической вертикали, а в старшей школе – в инженерном предпрофессиональном классе. Кроме того, она становилась победителем метапредметного конкурса "Интеллектуальный мегаполис. Потенциал", призером олимпиады "Ломоносов" и конференции "Инженеры будущего".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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