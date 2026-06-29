Собянин поздравил московскую школьницу со сдачей ЕГЭ на 500 баллов

Московская школьница установила абсолютный рекорд ЕГЭ, набрав 500 баллов по пяти предметам. Екатерина Малкова безупречно выполнила задания по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. Отличницу в мессенджере MAX поздравил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что результат выпускницы школы № 1409 стал первым подобным достижением за 25-летнюю историю ЕГЭ. Школьница с 5-го по 9-й класс училась в математической вертикали, а в старшей школе – в инженерном предпрофессиональном классе. Кроме того, она становилась победителем метапредметного конкурса "Интеллектуальный мегаполис. Потенциал", призером олимпиады "Ломоносов" и конференции "Инженеры будущего".

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