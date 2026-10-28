В ЦОДД предупредили о перекрытиях в центре Москвы

В центре Москвы ограничили движение на ряде улиц в связи с проведением саммита "Россия – Африка". Об этом предупредили в Ситуационном центре ЦОДД.

Проезд ограничили на Кремлевской, Москворецкой и Пречистенской набережных, Старой и Новой площадях, Большом Москворецком и Малом Устьинском мостах. Ограничения будут действовать до окончания мероприятия.

Для поездок в центр города советуют выбирать метро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.