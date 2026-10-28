В России хотят упростить возврат товаров, купленных онлайн

На маркетплейсах можно будет вернуть качественный товар, который не подошел покупателю. Соответствующий законопроект рассмотрит Госдума.

Поводом стал случай в начале года. Покупатель приобрел товар онлайн и захотел вернуть его, но продавец потребовал, чтобы он лично приехал в магазин или отправил вместо себя другого человека. Покупатель не смог выполнить это требование, и ему отказали в возврате.

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