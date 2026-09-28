Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 сентября, 23:15

Город

"Мегаполис с Дмитрием Щугоревым": как сохранить историю зданий в современности

"Мегаполис с Дмитрием Щугоревым": как сохранить историю зданий в современности

Первые заморозки ожидаются в Москве в конце недели

Новинки книжной недели представят на ярмарке 3 октября

Московская книжная неделя объединила более 150 культурных событий

Московские школьники завоевали медали на международной экологической олимпиаде

"Московский патруль": "актера-маньяка" Гаськова приговорили к пожизненному за 10 убийств

Четыре вуза эвакуировали в Москве за день

"Новости дня": температурные перепады в Москве могут спровоцировать вспышку ОРВИ

"Новости дня": в Москве пройдет городская акция "Семейный вечер долголетия"

Более 60 зарубежных представителей модной индустрии объединил BRICS+ Fashion Summit

Сохранить историю здания и одновременно приспособить его к современному использованию – одна из главных задач реставраторов. Насколько сложно найти этот баланс? Как удается сохранить исторический облик здания и учесть современные требования?

Разбираем главные вопросы реставрации в авторской программе "Мегаполис" с Дмитрием Щугоревым. На вопросы отвечает почетный реставратор Москвы Татьяна Борисова.

Читайте также
городвидеоНаиль Губаев

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

Туристку в Дагестане силой отправили на зиплайне

Трое инструкторов подтащили ее в страховке к краю, после чего один из мужчин пнул туристку по ноге

Читать
закрыть

Как бороться с нашествием медведей в России?

Росохотрыболовсоюз призвал отменить сбор за добычу бурого медведя

Мера повысит интерес к охоте на хищника и позволит снизить число нападений на людей

Читать
закрыть

Какие продукты для новогоднего стола лучше купить сейчас?

В этот перечень эксперты включили крупы, макароны, сахар, муку, консервы, мед, чай, кофе

Заранее можно закупить все необходимое для выпечки и десертов – сухофрукты, орехи, шоколад

Читать
закрыть

Что известно о гибели российской туристки в Абхазии?

В убийстве подозревают торговца фруктами, с которым она уехала на съемную квартиру после краткосрочного романа

Читать
закрыть

Как раскол Африки на два континента повлияет на климат в России?

Эксперты уверены: потепление продолжится

Читать
закрыть

У российских зумеров начались проблемы с потенцией

Речь идет не о разовых сбоях, а состоянии, которое может длиться месяцами

Эксперты видят в этом две причины: социальные сети и большое количество потребляемого фастфуда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика