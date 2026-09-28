28 сентября, 23:15Город
"Мегаполис с Дмитрием Щугоревым": как сохранить историю зданий в современности
Сохранить историю здания и одновременно приспособить его к современному использованию – одна из главных задач реставраторов. Насколько сложно найти этот баланс? Как удается сохранить исторический облик здания и учесть современные требования?
Разбираем главные вопросы реставрации в авторской программе "Мегаполис" с Дмитрием Щугоревым. На вопросы отвечает почетный реставратор Москвы Татьяна Борисова.