"Мегаполис с Дмитрием Щугоревым": как сохранить историю зданий в современности

Сохранить историю здания и одновременно приспособить его к современному использованию – одна из главных задач реставраторов. Насколько сложно найти этот баланс? Как удается сохранить исторический облик здания и учесть современные требования?

Разбираем главные вопросы реставрации в авторской программе "Мегаполис" с Дмитрием Щугоревым. На вопросы отвечает почетный реставратор Москвы Татьяна Борисова.