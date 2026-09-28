Электропунктуру и магнитную стимуляцию включили в стандарт лечения депрессии

Минздрав утвердил обновленный стандарт лечения депрессии, в который включили электропунктуру и магнитную стимуляцию. При этом пациентам предусмотрен комплексный подход – врач сможет подбирать необходимые методы лечения в зависимости от состояния человека, сочетая медикаментозную терапию с психотерапевтическими и физиотерапевтическими методиками.

В перечень обязательных исследований также включили различные анализы крови и осмотры у невролога, офтальмолога, терапевта и других специалистов.

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