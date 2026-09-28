В кинотеатрах предложили показывать ролики о грудном вскармливании

В российских кинотеатрах предложили показывать современные ролики о семейных ценностях, в том числе о пользе грудного вскармливания. Инициативу выдвинул "Совет матерей", пилотные варианты видео уже разработали. Авторы идеи считают, что кинотеатры позволяют обратиться непосредственно к молодой аудитории и рассказать о родительстве в современном формате.

При этом участники дискуссии отметили, что такие ролики могут восприниматься по-разному. Председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая считает, что многое зависит от подачи и видео не должны быть назидательными. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.