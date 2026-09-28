Путин призвал парламентские партии работать сообща

Владимир Путин встретился с руководством политических партий, прошедших в Госдуму по итогам выборов. Президент подчеркнул, что представителям всех уровней власти необходимо работать сообща и находить решения в диалоге, а также предложил взять в работу ценные инициативы партий, которые не прошли в парламент.

По словам президента, активное участие граждан и высокая явка обеспечили бесспорную и безусловную легитимность выборов. Путин также сказал, что попытки сорвать избирательную кампанию и вмешаться во внутренние дела России полностью провалились.

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