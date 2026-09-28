Московские волонтеры отправили гуманитарную помощь в ДНР и ЛНР

Из Москвы в Донецкую и Луганскую народные республики отправили более 10 тонн гуманитарной помощи. Груз собрали столичные волонтеры и отправили из флагманского штаба "Москва помогает" в ресурсном центре "Мосволонтер".

Помощь предназначена для жителей ДНР и ЛНР, социальных учреждений и участников СВО. В составе груза – питьевая вода, продукты, средства гигиены, детские и канцелярские товары, подарки и сладости, одежда.

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