Минздрав РФ планирует включить вакцинацию от ВПЧ в нацкалендарь

Минздрав РФ планирует включить вакцинацию от вируса папилломы человека в национальный календарь прививок в следующем году. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, уже во второй половине года можно будет начать вакцинацию девочек 12–13 лет.

Вирус папилломы человека – это группа распространенных вирусов, поражающих кожу и слизистые оболочки. В большинстве случаев рак шейки матки связан с ВПЧ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.