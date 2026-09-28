Минздрав РФ утвердил новый стандарт лечения депрессии. Теперь пациентам положены электропунктура, магнитная стимуляция и другие процедуры. Также обязательными станут осмотры у невролога, терапевта и психолога.

Как рассказал психиатр, академик Российской академии медико-технических наук Александр Теслер, эти методы уже давно применяются в комплексном лечении депрессии в разных странах.

По его словам, жалобы на депрессию – одна из самых частых причин обращения к врачам во всем мире. За 4 года заболеваемость депрессией и тревожными расстройствами выросла более чем на 20%.

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