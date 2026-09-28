В московских дворах установили новые столы для шахмат и настольного тенниса

В московских дворах установили новые шахматные и теннисные столы. В некоторых районах игровые площадки стали частью спортивных и рекреационных пространств.

В Центральном округе сыграть в шахматы теперь можно в Красносельском районе и Якиманке. Теннисные столы установили в Мещанском и Таганском районах, а также в Левобережном, Западном Дегунине и Чертанове Южном.

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