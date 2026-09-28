Штраф за незаконно выловленного рака в России вырос в 15 раз

Штраф за каждую незаконно выловленную особь пресноводного рака вырос в 15 раз. Теперь за одного рака придется заплатить 1 688 вместо 115 рублей. Размер и вес особи значения не имеют.

Материальная ответственность на прошлом уровне не сдерживала нарушителей и делала незаконный промысел экономически выгодным. Повышение штрафа связано с риском сокращения популяции пресноводного рака, в том числе из-за незаконного промысла.

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